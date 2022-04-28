الإعلام الأمني العراقي: تدمير 3 أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن الإعلام الأمني في بيان قوله إنه :"بإشراف قيادة العمليات المشتركة واستمرارا لعملياتها في المرحلة الثانية ضمن عملية الإرادة الصلبة، تمكنت القطعات الأمنية المشاركة في هذه المرحلة وخلال اليوم الخامس منها من تنفيذ ٣ إنزالات جوي في صحراء الرطبة جنوب الطريق السريع من قبل جهاز مكافحة الإرهاب في العراق وتدمير ٣ أوكار لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف البيان أن قيادة عمليات ديالي عثرت فيها قوات الرد السريع على عبوة ناسفة تم التعامل معها أصولياً .. مشيرة إلى تمكن قيادة عمليات صلاح الدين من العثور على مخبأ يحتوى على مواد لوجستية و١٣ قنبلة هاون ٦٠ ملم.