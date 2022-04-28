نائب رئيسة المركزي الأوروبي: تدابير مكافحة كورونا في آسيا تفاقم الاختناقات

صرح لويس دي جويندوس، نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بأن الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت في اختناقات جديدة في الأسواق، الأمر الذي تفاقم في ظل الاضطرابات الإضافية في سلاسل التوريد بسبب تدابير مكافحة جائحة كورونا في آسيا.

وأشار، أمام برلمانيين في بروكسل، إلى أن هذه التطورات تعني تباطؤ النمو في الفترة المقبلة، إلا أنه لفت لوجود عوامل مقابلة أيضا من شأنها دعم نمو منطقة اليورو.

ورجح بقاء ارتفاعات الأسعار خلال الأشهر المقبلة، وأرجع هذا بصورة أساسية للارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، وفقا لما نقلته عنه وكالة "بلومبرج" للأنباء.