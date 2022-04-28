عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الخميس، فيديو يرصد لحظات لعرض صواريخ كوريا الشمالية في الشوارع، وذلك ضمن عرض عسكري بحضور زعيم الدولة.



وأظهر مقطع الفيديو آلاف المواطنين وهم يشاهدون أحدث صواريخ بيونج يانج.



وعرضت كوريا الشمالية، يوم الاثنين، صواريخ باليستية عابرة للقارات وأسلحة أخرى، فيما قال الزعيم كيم جون أونج، إن بلاده ستسرع وتيرة تطوير ترسانتها النووية.



ويأتي استعراض القوة العسكرية من قبل بيونج يانج وسط تعثر في محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة ووصول إدارة محافظة إلى السلطة في كوريا الجنوبية.





