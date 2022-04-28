سيراميكا: الفوز على بيراميدز دافع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أهمية الفوز الذي حققه الفريق أمام بيراميدز، متمنيًا أن يمثل دافعًا للفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة أمام الأهلي.

وحقق سيراميكا الفوز بنتيجة 1-0 على بيراميدز، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال البطاوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «الفوز جاء في توقيت مهم على حساب فريق كبير وهذا يمثل عودة الروح خاصة أنه جاء بعد 11 مباراة لم نحقق الفوز خلالها».

وأضاف: «الفوز يقربنا أيضًا من العودة إلى مركزنا الطبيعي في جدول الدوري، أهنيء مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين على هذا الفوز».

وتابع: «هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا لعب بطريقة مناسبة لفريق بيراميدز صاحب الإمكانيات الكبيرة، وأهنئه على روح وإصرار سيراميكا كليوباترا في المباراة، وأتمنى أن يكون الفوز انطلاقة جديدة لنا».

وأوضح: «سيراميكا كليوباترا كان يؤدي بشكل جيد في المباريات السابقة لكنه يتعرض لمواقف كثيرة خارجة عن إرادة اللاعبين، لكن الجميع تكاتف أمام بيراميدز وروح اللاعبين كانت واضحة داخل الملعب من خلال الإصرار على تحقيق الفوز».

وأتم: «حظنا سيئ في جدول الدوري حيث نواجه الأهلي بعد أيام قليلة من مواجهة بيراميدز، وأتمنى أن يكون فوز الفريق على بيراميدز دافعًا له لتحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي».