الزمالك يواصل الانتصارات ويهزم هليوبوليس في دوري سوبر المحترفين لليد

فاز الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 35-33 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة السوبر ليرتفع رصيده الى 6 نقاط.

انتهي الشوط الاول بتقدم الفارس الابيض علي نادى هليوبوليس بنتيجة 17/11

تألق من الزمالك حارس المرمي كريم هنداوي، مصطفي بشير، محمد رمضان هتلر، مازن رضا، وأحمد حسام.

يلتقي الزمالك اليوم الخميس الموافق 28 أبريل مع فريق الاهلي في اخر لقاءات بطولة سوبر المحترفين في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

سيفوز بلقب كأس سوبر المحترفين من يفوز بمباراة غدا لحصول الفريقين على 6 نقاط وفي حالة التعادل في هذه المباراة سيلعب وقت إضافي ثم ضربات جزاء لحسن اللقب

ويقود يد الزمالك الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي.