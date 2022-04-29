أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون يمنح الرئيس جو بايدن سلطاتٍ أوسع لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقالت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم أن مشروع القانون يسمح للرئيس الأمريكي بايدن بإبرام اتفاقيات تأجير مع أوكرانيا لتزويدهم بمواد دفاعية من أجل حماية السكان المدنيين، مشيرة إلى أن مشروع التصويت استحوذ على 417 صوت موافق مقابل 10 أصوات رفضته.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال - في وقت سابق اليوم - إن بلاده ملتزمة بتقديم مساعدات إنسانية وأمنية واقتصادية لدعم أوكرانيا، وذلك في خطابه للأمريكيين حول سبب طلب الكونجرس للموافقة على حزمة مساعدات إضافية بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا.