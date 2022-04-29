البنوك التركية تتجه لرفع وزن مخاطر بعض القروض النقدية التجارية إلى 200%



قالت هيئة الرقابة المصرفية في تركيا في بيان، أرسل عبر البريد الالكتروني اليوم الخميس، إن القروض النقدية التجارية باستثناء تلك الخاصة بالزراعة والصادرات والاستثمارات وكذلك للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، سيكون لها وزن مخاطر يبلغ 200%.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن البيان، أن هذا الوزن كان يتفاوت من قبل بين 20 إلى 150%، بحسب السجل الائتماني للعميل.



وقالت الهيئة إن هذه القاعدة ستطبق على القروض اعتبارا من الأول من أيار/ مايو المقبل.



وستستخدم البنوك سعر عرض البنك المركزي ليوم 31 كانون الأول/ ديسمبر عام 2021، عند حساب نسب كفاية رأس المال الخاصة بها.



وتم وضع 250 مليون ليرة (17 مليون دولار) كحد سنوي للإيرادات، بحيث يتم بموجبه تصنيف البنك بأنه شركة صغيرة أو متوسطة الحجم.