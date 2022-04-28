 السيطرة على حريق سوق الجملة بحدائق أكتوبر.. ولا خسائر بالأرواح - بوابة الشروق
الخميس 28 أبريل 2022 12:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

السيطرة على حريق سوق الجملة بحدائق أكتوبر.. ولا خسائر بالأرواح

مصطفى حمدي:
نشر في: الخميس 28 أبريل 2022 - 12:23 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أبريل 2022 - 12:23 ص

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق كبير اندلع قبل منتصف ليل الأربعاء، في سوق الجملة بحدائق أكتوبر بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي وفي مواجهة دريم لاند على طريق الواحات.
وتوافدت عربات الإطفاء والحماية المدنية للمساهمة في إطفاء الحريق، بالإضافة إلى تواجد أمني وتنفيذي كبير.
التهم الحريق كميات كبيرة من الأقفاص الخشبية والبلاستيكية المخصصة لتخزين وعرض الخضروات، وتبين أن الأقفاص البلاستيكية هي التي ساعدت على انتشار الحريق بسرعة داخل مخازن السوق.
ولم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح، وجار التحقيق في أسباب الحادث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك