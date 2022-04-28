تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق كبير اندلع قبل منتصف ليل الأربعاء، في سوق الجملة بحدائق أكتوبر بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي وفي مواجهة دريم لاند على طريق الواحات.

وتوافدت عربات الإطفاء والحماية المدنية للمساهمة في إطفاء الحريق، بالإضافة إلى تواجد أمني وتنفيذي كبير.

التهم الحريق كميات كبيرة من الأقفاص الخشبية والبلاستيكية المخصصة لتخزين وعرض الخضروات، وتبين أن الأقفاص البلاستيكية هي التي ساعدت على انتشار الحريق بسرعة داخل مخازن السوق.

ولم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح، وجار التحقيق في أسباب الحادث.