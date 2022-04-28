تراجع أرباح تورك سيل التركية للاتصالات



أعلنت شركة اتصالات الهاتف المحمول التركية تورك سيل اليوم الخميس تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 27% سنويا إلى 9ر802 مليون ليرة (3ر54 مليون دولار) في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 06ر1 مليار ليرة.



يأتي ذلك في حين زادت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها بنسبة 37% سنويا إلى 7ر10 مليار ليرة بما يتجاوز التوقعات التي كانت 5ر10 مليار ليرة.



في الوقت نفسه، زادت إيرادات الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك بنسبة 30% سنويا إلى 3ر4 مليار ليرة في حين كانت التقديرات 29ر4 مليار ليرة.



كما زاد عدد المشتركين لدى الشركة بنسبة 7% سنويا إلى 40 مليون مشترك بنهاية آذار/مارس الماضي.



في الوقت نفسه، تتوقع تورك سيل زيادة إيراداتها خلال العام الحالي ككل بنسبة 30%.