ماكرون يصل إلى بلدية سيرجي بشمال فرنسا

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بلدية "سيرجي" بإقليم "فال دواز" في منطقة "إيل دو فرانس" بشمال فرنسا للقاء السكان والتجار ورجال الأعمال الشباب، وذلك بعد مرور 3 أيام من إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد.

وقال الرئيس ماكرون، وفقًا لقناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إنه اختار "سيرجي" لأنها مدينة بها الكثير من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ولديها أيضًا سكان من الشباب، مؤكدًا مواصلة العمل من أجلها.

وكان قصر الإليزيه قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن هذه الجولة تعد الأولى للرئيس ماكرون منذ إعادة انتخابه، حيث تهدف لإظهار رغبته في الانخراط والتواصل مع الفرنسيين.

يذكر أن الرئيس ماكرون قد فاز مساء الأحد الماضي بولاية رئاسية جديدة بتغلبه على منافسته اليمينية المتطرفة "مارين لوبان" بـ8ر58% من الأصوات مقابل 2ر41% حسب تقديرات أولية.