بيلاروسيا: مستعدون لتزويد موسكو بأية معدات

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن «مينسك مستعدة لتزويد روسيا بأية معدات، وخاصة في ظل انسحاب عدد من الشركات الغربية من السوق الروسية»، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، صباح الخميس.

ونقلت وكالة «بيلتا» للأنباء، اليوم الخميس، عن لوكاشينكو قوله: «الشركات البيلاروسية مستعدة لتزويد روسيا بأي معدات، خاصة في ظل انسحاب الشركات الغربية من البلاد».

وأدلى لوكاشينكو، بهذا البيان في اجتماع مع حاكم منطقة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف، مؤكدًا أنه «في وقت من الأوقات اعتمدت بيلاروسيا على قوتها الخاصة في تطوير الصناعة».

بشكل عام، تدهورت علاقات بيلاروسيا مع الدول الغربية بشكل حاد، بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وذكرت السلطات البيلاروسية أن أعمال الاحتجاج منسقة من الخارج.

واتهم لوكاشينكو الغرب بالتدخل المباشر في الوضع في الجمهورية، ذاكرا أن أعمال الشغب موجهة من قبل الولايات المتحدة، بتعاون من الأوروبيين.

وفرضت الدول الغربية تدريجيا عقوبات على المسؤولين والشركات والصناعات البيلاروسية، متهمة مينسك بانتهاكات الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسان.