طيران الإمارات تستعد للتعامل مع 700 ألف مسافر

تستعدّ فرق طيران الإمارات لاستقبال أكثر من 700 ألف عميل في المبنى 3 بمطار دبي، مع الطفرة المنتظرة في حركة السفر نهاية الأسبوع بسبب إجازة عيد الفطر.

ووفق ما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، ينتظر أن يتكثف الإقبال على السفر اعتباراً من الغد، وأن يستمر الطلب مرتفعاً حتى التاسع من مايو، خصوصاً خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وتشمل الوجهات الرئيسة للعملاء من الإمارات، الذين يسافرون لقضاء العطلات أو لزيارة الأهل والأصدقاء، كلاً من القاهرة ولندن وإسطنبول ومانيلا وباريس والدار البيضاء ونيويورك ولوس أنجليس.

ويمكن للمسافرين المقيمين في عجمان والمناطق الشمالية، تخطي طوابير الانتظار في المطار والاستفادة من خدمات منشأة طيران الإمارات لإنهاء إجراءات السفر، التي تعمل على مدار الساعة.

ويستطيع العملاء إنجاز إجراءات السفر قبل ما يتراوح بين 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل مواعيد الإقلاع، وتعمل طيران الإمارات مع هيئة النقل في عجمان لتوسيع جدول الحافلات إلى مطار دبي.