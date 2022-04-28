شيخ الأزهر ورئيس الإنجيلية: موقفنا ثابت من المثلية الجنسية ونرفض فرض ثقافة دخيلة على الشرق





أكد كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، في لقائهما خلال زيارة الأخير إلى المشيخة برفقة وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية، لتهنئة الإمام بعيد الفطر المبارك، أن موقفهما ثابت من المثلية الجنسية ويرفضاها تمامًا.



وأضافا أنهما ينطلقان في ذلك، من تعاليم القرآن الكريم والكتاب المقدس، حسب بيان صحفي.



وأكدا، أنهما يرفضان محاولات فرض ثقافة دخيلة على الشرق بدعوى الحقوق والحريات، معلنان تمسكهما بالحفاظ على قيمنا الدينية والعربية والشرقية في وجه الغزو الثقافي الغربي.



كما حذرا الشباب المسلم والمسيحي من التيارات التي تحاول خلط المفاهيم وعدم احترام هويتنا العربية؛ الإسلامية والمسيحية.