عاد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ومنتخب تونس، لهز الشباك بالقميص الأبيض بعد صيام تهديفي استمر لأكثر من 6 أشهر.
الجزيري الذي يشارك بديلاً بشكل مستمر في تشكيل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا سجل هدفا بضربة رأس حسم به فوز فريقه على المصري "2-1" في مباراة الأسبوع الـ 16 من الدوري.
وقبل مباراة اليوم لم يكن الجزيري قد سجل لأكثر من 6 أشهر، حيث يرجع آخر أهدافه مع الزمالك إلى تاريخ 22 أكتوبر الماضي وتحديدا في شباك توسكر الكيني بالدور الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقتها سجل الهدف الثاني أيضا وفاز الأبيض 4-0.
أما على الصعيد المحلي فلم يضع التونسي الدولي أي بصمة قبل هدف اليوم.