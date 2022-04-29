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عاد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ومنتخب تونس، لهز الشباك بالقميص الأبيض بعد صيام تهديفي استمر لأكثر من 6 أشهر.

الجزيري الذي يشارك بديلاً بشكل مستمر في تشكيل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا سجل هدفا بضربة رأس حسم به فوز فريقه على المصري "2-1" في مباراة الأسبوع الـ 16 من الدوري.

وقبل مباراة اليوم لم يكن الجزيري قد سجل لأكثر من 6 أشهر، حيث يرجع آخر أهدافه مع الزمالك إلى تاريخ 22 أكتوبر الماضي وتحديدا في شباك توسكر الكيني بالدور الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقتها سجل الهدف الثاني أيضا وفاز الأبيض 4-0.

أما على الصعيد المحلي فلم يضع التونسي الدولي أي بصمة قبل هدف اليوم.