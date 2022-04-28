اجتمعت اللجنة الاستشارية المؤقتة للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الأردنية، بحضور ممثل عن وزارة الصحة، و"تم تدارس" الوضع الوبائي لحالات التهاب الكبد الفيروسي الحاد في عدة دول.

ونقلت قناة المملكة الأردنية عن رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رائدة القطب تأكيدها على "الدور الهام لوزارة الصحة والثناء عليها في الاستجابة السريعة في التعميم للمراكز والمستشفيات والقطاعات الصحية كافة لتفعيل الرصد النشط للاكتشاف المبكر لأي إصابات محتملة بالمرض سواء على المستوى الوبائي أو المخبري".

وأضافت القطب - في بيان - "نراقب الوضع الوبائي المحلي والإقليمي والدولي بخصوص أي مستجدات عن مدى انتشار المرض وتوسعه لدول أخرى"، علما بأنه "لم تسجل لدينا أي حالة حتى الآن".

وتم استعراض الوضع الوبائي المحلي للأمراض السارية بما فيها الكبد الفيروسي من قبل الحضور وعبر تقنية الاتصال عن بعد لبعض الأعضاء والتأكيد على "أهمية التحول إلى الرصد النشط للحالات لضمان الاكتشاف المبكر للحالات والمصادر المحتملة للمرض" وفق ما أفاد بيان المركز.