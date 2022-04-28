إضراب عام يصيب الحياة العامة بالشلل في سريلانكا

أصاب إضراب عام نظمه العاملون في سريلانكا للمطالبة باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا وحكومته الحياة العامة بالشلل، بحسب ما قاله المسؤولون اليوم الخميس.

وقال مسؤول حكومي بارز إن وسائل النقل العامة والخاصة توقفت، كما لم يذهب الموظفون في المكاتب الحكومة والمدارس لأماكن عملهم، كما أغلقت المنشآت الخاصة، ومنها البنوك جزئيا لدعم الاضراب الذي سوف يستمر ليوم واحد.

وقال الناشط العمالي واسانثا ساماراسينج " هذه واحدة من أكبر الاضرابات العامة التي ينظمها العمال، حيث تدعم أكثر من ألف نقابة عمالية الاضراب".

ويأتي الاضراب في ظل استمرار احتجاج الآلاف أمام مكتب الرئيس في كولومبيا لليوم الـ20 على التوالي، للمطالبة باستقالة الرئيس وحكومته.

ويطالب المتظاهرون أيضا شقيق الرئيس، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا بالاستقالة. ويقيم بعض المتظاهرين في مخيمات خارج مقر إقامة رئيس الوزراء، الواقع على بعد كيلومترين من مكتب الرئيس.

ويتم تنظيم المظاهرات بصورة دورية في بلدات في أنحاء البلاد، في حين تقود المعارضة الرئيسية برئاسة زعيم المعارضة في برلمان ساجيت بريماداسا مسيرة لمدة ستة أيام للوصول إلى العاصمة بحلول يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال.

وقد دعا الرئيس جميع الأحزاب في البرلمان للاجتماع لدراسة امكانية تشكيل حكومة مؤقتة، وتنحية شقيقه من منصب رئيس الوزراء.

وتشهد سريلانكا أزمة اقتصادية غير مسبوقة في ظل نقص عملة الدولار لشراء الوقود والغاز والأدوية .

وسعت الحكومة للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوية والهند والصين.