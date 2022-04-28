روسيا: تزويد مصر بوقود نووي لإحياء مفاعل الأبحاث في أنشاص

أعلنت شركة «روس أتوم» الروسية المسؤولة عن بناء المفاعلات النووية، عزمها توريد مكونات وقود نووي لمفاعل نووي في مصر عام 2022، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وأوضحت الشركة أن مصنع «وفوسيبيرسك» التابع للشركة سيورد دفعة أخرى لمصر في عام 2022، من مكونات الوقود النووي منخفض التخصيب لمفاعل الأبحاث ETRR-2، بموجب عقد مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

وأوضحت الشركة أنه تم تسليم الجزء الأول من الوقود النووي بموجب هذا العقد في عام 2020، حيث يتم التوريد بموجب عقد طويل الأجل لتصدير مكونات الوقود النووي المصري لمفاعل ETRR-2 المتواجد في أنشاص.

وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية عمرو الحاج، قد استقبل وفدا من مؤسسة تفيل الروسية ومصنع «نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية» التابع لشركة تفيل TVEL للوقود النووي والتابعين لمؤسسة روس أتوم الحكومية الروسية، لمتابعة تنفيذ العقود الموقعة مع هيئة الطاقة الذرية المصرية لتوريد دفعة جديدة من مكونات الوقود النووي.

كما تقوم الشركة الروسية، بتوريد بعض المنتجات المصنوعة من سبائك الألومنيوم ومسحوق الألومنيوم، وقد وقعت الهيئة هذه العقود منذ عام 2017، والتي تلتزم فيها المؤسسة الروسية بتوريد الوقود النووي اللازم، لتشغيل مفاعل مصر البحثي الثاني حتى عام 2030.

وأنشأت مصر المفاعل الذري الأول في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1956، بالتعاون مع شركة «روسيا تروم» وهو من نوع «خزان الماء الخفيف بقدرة 2 ميجاوات»، فيما قامت شركة «أمفاب» الأرجنتينية ببناء المفاعل الذري الثاني في تسعينيات القرن الماضي بمشاركة مصرية.

وتملك هيئة الطاقة أيضاً مصنعا للنظائر المشعة – بتكلفة 75 مليون جنيه- مثل «يود 125» والذي يستخدم في علاج العديد من الأمراض مثل الأورام، والسليكترون، بعوائد اقتصادية مقدرة بحوالي 17 مليون دولار سنويا.

وتستهدف الهيئة أيضا رفع قدرة المفاعل من 2 إلى 10 ميجاوات بعد تطويره بشكل كامل، للاستفادة منه بشكل أكبر في إنتاج المواد الطبية والنووية.