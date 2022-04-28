ضبط 10 أطنان مواد بناء محجوبة بمخزن غير مرخص في الإسكندرية





تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 10 أطنان مواد بناء "أسمنت" مجهول المصدر، وبدون مستندات، داخل مخزن "بدون ترخيص" بقصد حجبهم عن التداول في الأسواق، لرفع أسعارهم.



وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء، بحيازة كمية كبيرة من الحديد، مجهول المصدر، وبدون مستندات، بقصد حجبهم عن الأسواق.



وأكدت التحريات، صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته عثر بداخله على المضبوطات، تم تجميعهم من شركات مختلفة، وتخزينهم بالمخالفة للقانون، وبيعهم أزيد من السعر الرسمي، مما يضر بالإقتصاد الوطني.



ووفقًا لبيان أمني، اليوم الخميس، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.