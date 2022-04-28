الكرملين: شحنات الأسلحة لأوكرانيا تهدد الأمن الأوروبي

حذرت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الخميس، من أن استمرار صادرات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا يشكل خطرا على أمن أوروبا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، أن البرلمان الألماني (البوندستاج) صوت بالأغلبية على قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة.

وذكر قناة الأولى الألمانية، أن التصويت على قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، جاء بعد عرض ومداخلات للعديد من النواب والوزراء المختصين بالقضية، وأبرزهم وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت.

وأشارت القناة أن 586 نائبا صوت لصالح القرار المتخذ، مقابل اعتراض 100 نائب، وامتناع سبعة نواب عن التصويت على القرار بشكل عام.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، إلى وجود عجز كبير في تجهيزات قوات بلادها المسلحة «البوندسفير».

وقالت لامبرخت، في كلمة أمام البرلمان الألماني «البوندستاج»: «على سبيل المثال، لدينا على الورق 350 مركبة قتال مشاة من طراز بوما. لكن في الواقع، 150 منها فقط مستعدة بالفعل للقتال، فقط 150!"، مضيفة: "يمكننا القول إن إمكاناتنا محدودة حيث لا يختلف الأمر بالنسبة للمروحية الهجومية من طراز "تايغر"، لدينا فقط 9 من أصل 51 طائرة يمكنها الإقلاع».

في السياق نفسه، كشفت صحيفة «Das Erste» الألمانية، في وقت سابق عن اتفاق بين الدول الغربية، على توسيع توريد الأسلحة لأوكرانيا، خلال اجتماع لوزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين بألمانيا.