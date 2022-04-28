محافظ البحيرة يفتتح معرض العيد فرحتنا لبيع الملابس والمصنوعات الجلدية

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، معرض "العيد فرحتنا" والمقام بسينما النصر الصيفى بدمنهور.

وقال آمنة إن المعرض يضم ١٤ جناحا، لعرض وبيع مختلف أنواع الملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية والمفروشات بالأسعار التنافسية، والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق، بمشاركة من مستفيدي مبادرات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكذا منتجات خريجي التعليم الفني المزدوج ومستفيدي المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" وعدد من الشركات والمصانع.

وتفقد أجنحة المعرض الذي تضمن مختلف المنتجات من ملابس متنوعة، للأطفال والرجال والسيدات، بالإضافة إلى المصنوعات الجلدية أحذية و حقائب وتشكيلة من المفروشات والمنسوجات المنزلية، مؤكداً أن جميع الأسعار بالمعرض مخفضة واقتصادية وفي متناول الجميع.

وأشار إلى التوسع في افتتاح معارض مماثلة بالمدن والمراكز لتعمل جنباً إلى جنب مع معارض "أهلاً رمضان" التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضيه بكافة مدن ومراكز المحافظة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.