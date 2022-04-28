 ليلة القدر.. مبروك عطية: العبرة ليست في طول أو قصر الوقت.. ربنا يغفر في دقيقة - بوابة الشروق
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ليلة القدر.. مبروك عطية: العبرة ليست في طول أو قصر الوقت.. ربنا يغفر في دقيقة

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 28 أبريل 2022 - 1:43 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أبريل 2022 - 1:43 ص

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن ليلة القدر تبدأ من المغرب حتى مطلع الفجر، مشيرًا إلى الآية القرآنية: «سلام هي حتى مطلع الفجر».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر 2»، مساء الأربعاء، أن العبرة ليست في طول أو قصر الوقت، فقلة الوقت وكثرته متوقفة على عطاء الله، معقبًا: «ربنا يغفر في دقيقة».

ولفت إلى حرص الناس، حتى من ليس لديهم ميول إلى التدين، على إقامة ليلة القدر لأنها فرصة، مضيفًا أن الأعمال بالخواتيم، فمن يتوب إلى الله في أواخر شهر رمضان وصام آخر يوم غفر الله له.

وأكد أن المسلم ينتهز فرصة تتحقق فيها مغفرة الله تبارك وتعالى، لافتًا إلى الحديث النبوي الشريف: «للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه»، فيكون الإنسان سعيدًا لما قدم من طاعة ويشعر بأنه رضى الله بصيامه.

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