اليابان توافق على استخدام طائرات قوات الدفاع الذاتي لإرسال مساعدات للاجئين الأوكرانيين

وافقت الحكومة اليابانية رسميا على خطة لاستخدام طائرات قوات الدفاع الذاتي، من أجل إرسال مواد الإغاثة للاجئين الفارين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الخميس، أنه بموجب الخطة، سيتم إرسال مواد الإغاثة إلى بولندا ورومانيا مرة واحدة في الأسبوع تقريبا بدءا من أوائل شهر مايو المقبل حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وأضاف التلفزيون أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين قد أفاد بأن أكثر من 5 ملايين شخص من أوكرانيا فروا إلى الدول المجاورة مع استمرار روسيا في عمليتها العسكرية، مشيرا إلى أن هناك تقارير تفيد بأن اللاجئين يكافحون من أجل الحصول على الإمدادات اليومية.

وذكر التلفزيون أن اليابان أقرت اليوم الخطة استجابة لطلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لتقديم المساعدات.