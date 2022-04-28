حريق كبير في سوق الجملة بحدائق أكتوبر وبدء عمليات الإطفاء

اندلع حريق كبير، قبل منتصف ليل الأربعاء، في سوق الجملة بحدائق أكتوبر بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي وفي مواجهة دريم لاند على طريق الواحات.

وتوافدت عربات الإطفاء والحماية المدنية للمساهمة في إطفاء الحريق الكبير.

وسنوافيكم بالتفاصيل.