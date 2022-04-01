 سوريا: بشار الأسد يصدر مرسوما بتعيين علي محمود عباس وزيرا للدفاع - بوابة الشروق
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سوريا: بشار الأسد يصدر مرسوما بتعيين علي محمود عباس وزيرا للدفاع

هديل هلال
نشر في: الخميس 28 أبريل 2022 - 5:56 م | آخر تحديث: الخميس 28 أبريل 2022 - 5:56 م
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، المرسوم رقم (115) لعام 2022، القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع، وذلك بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة السورية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس.

وفيما يلي نص المرسوم، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»:

المرسوم رقم 115

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة1 يسمى السيد اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع

المادة2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 27-9-1443 هجري الموافق 28-4-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



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