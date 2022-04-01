سوريا: بشار الأسد يصدر مرسوما بتعيين علي محمود عباس وزيرا للدفاع

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، المرسوم رقم (115) لعام 2022، القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع، وذلك بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة السورية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس.
وفيما يلي نص المرسوم، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»:
المرسوم رقم 115
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة1 يسمى السيد اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع
المادة2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 27-9-1443 هجري الموافق 28-4-2022 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد