في الحلقة 26 من «الاختيار 3: السيسي لخيرت الشاطر: اللي هيرفع سلاح في وش الجيش هشيله من على وش الأرض

شهدت الحلقة 26 من «الاختيار 3: القرار»، طلب مرسي من الفريق السيسي مقابلة خيرت الشاطر وسعد الكتاتني، ويخبر السيسي اللواء عباس كامل بأنه سيقابلهم في المخابرات الحربية، ويقول خيرت الشاطر للسيسي أنه بالتأكيد يرى محاولات الإعتداء على الشرعية وإنهاء الحكم الإسلامي الذي جاء بالانتخابات، ويخبره بأن كل هذا مجرد باعوض وأنهم قادرون على سحقهم بمساعدة شباب الجماعة وأنهم سيفعلون ذلك؛ لأنهم لم يعود لديهم صبر لهم أو لغيرهم.

وأرسل رسالة تهديد للفريق عبد الفتاح السيسي من خلال كلماته ويخبره بأنهم لا يريدون صداما مع الجيش، ويخبره بأن جماعة الإخوان لديها جيشها الخاص وأن من يظن أنهم لن يستطيعون الوقوف أمام الجيش هو واهن، ويهدده بأن المقاتلين من أفغانستان والجماعات الإرهابية والتكفيرية سيأتون من كل مكان إلى مصر للحفاظ على الشرعية والحكم الإسلامي.

وانفعل الفريق عبد الفتاح السيسي على خيرت الشاطر قائلا: «أنتم خربتوا البلد أكتر ما هي خربانة وضيعتوا البلد، وأنت جاي تهدد القائد العام لجيش مصر ببعض الإرهابيين، أقسم بالله إذا رفع فردا السلاح في وجه الجيش هشيله من على وش الأرض، ومش هتقوم لكم قومة لخمسين سنة».

ويحاول سعد الكتاتني تهدئة الحوار ويسأل الفريق عبد الفتاح السيسي عما يريد، فيخبره بأنه يجب عليهم إرضاء المعارضة وإيجاد صيغة للتحاور معهم للحفاظ على مصلحة مصر

«الاختيار 3: القرار» من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وعبد العزيز مخيون.