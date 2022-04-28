«باي بال» تبدأ عامها المالي بانخفاض في الأرباح

بدأت شركة خدمات الدفع عبر الإنترنت "باي بال" السنة المالية بانخفاض في الأرباح.

وفي الربع الأول ، انخفض صافي الدخل بنسبة 54% على أساس سنوي إلى 509 مليون دولار ، حسبما أعلنت المجموعة الأربعاء بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية في سان خوسيه.

وارتفعت إيرادات الشركة في هذا الربع بنسبة 5ر7% إلى 48ر6 مليار دولار من 03ر6 مليار دولار في العام الماضي، وهو نمو متواضع للغاية وفقا لمعايير "باي بال".

وخفضت الشركة، التي تمكنت من تحقيق أرباح من انتعاش التسوق الإلكتروني أثناء جائحة فيروس كورونا، توقعات الأرباح خلال العام الكامل بعد نتائج مختلطة للربع الأول.

ومع ذلك، ارتفعت الأسهم في البداية بشكل كبير في التداول بعد ساعات العمل. وكان محللون يتوقعون انخفاض المبيعات.

وتضررت أسهم "باي بال" بشدة حتى الآن هذا العام. وانخفض سعر السهم بالفعل أكثر من 56% منذ بداية العام.