الجيش الإسرائيلي يعتزم استدعاء قوات من الاحتياط

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قررت قيادة الجيش الإسرائيلي، بعد جلسة لتقييم الأوضاع، استدعاء ست كتائب احتياط خلال الأسابيع المقبلة لتعزيز تواجد وحدات قيادة المنطقة الوسطى، على خلفية التوتر الأمني الذي لا يزال يسود الضفة الغربية.

ووفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي اليوم الخميس، فإن الاستدعاء سيتيح للقوات المنتشرة على امتداد خط التماس إحباط محاولات ارتكاب اعتداءات إرهابية أو تسلل فلسطينيين إلى إسرائيل عبر السياج الأمني.

وقد وقع رئيس أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي أمرا طارئا بهذا الشأن.

وتم إيضاح أن هذه الكتائب سيتم استدعاؤها على ثلاث مراحل، وبإخطار مسبق.