تموين الإسكندرية: المجمعات الاستهلاكية تعرض السلع بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بمديرية التموين بالإسكندرية، إن المجمعات الإستهلاكية تعرض جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن الأسواق بنسب تصل إلى ٣٠٪، متابعا بالنسبة اللحوم لحوم سودانى سعر الكيلوجرام ٩٥ جنيها، لحوم مجمدة سعر الكيلوجرام ٨٠ جنيها، والدواجن وزن الكيلوجرام بسعر ٤٨ جنيها.

وأضاف القلش، في بيان اليوم الخميس، أن سعر رنجة الكيلو جرام ٤٥ جنيها، وبالنسبة لكحك العيد، عبوة الكيلو جرام ٩٥ جنيها وعبوة كيلو ونصف بسعر ١٤٠ جنيها، بالإضافة إلى توافر الزيوت والسمن والمكرونة والأرز والسكر والبيض والخضر والفاكهة بأسعار تنافسية طبقا للصنف.

وأشار إلى تقسيم إجازات المخابز على ثلاثة أيام بنسب بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء إجازة العيد وأن يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم وحصة يومين مقدما، إضافة إلى تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية ومسائية لأحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية وإعلان الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

وأوضح أنه تشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية الفرعية والمنعقدة حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.