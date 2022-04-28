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محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجنة الجبانات

محسن عشري
نشر في: الخميس 28 أبريل 2022 - 3:02 م | آخر تحديث: الخميس 28 أبريل 2022 - 3:02 م

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا مع أعضاء لجنة الجبانات بمحافظة بورسعيد؛ وذلك للوقوف على ٱخر مستجدات أعمال اللجنة فيما يتعلق بحصر الجبانات على مستوى بورسعيد وإنشاء قاعدة بيانات مؤمنة خاصة بالجبانات، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية.

واستمع محافظ بورسعيد، من رئيس لجنة الجبانات لشرح تفصيلي حول جهود اللجنة في أعمال حصر الجبانات.

وأشار رئيس لجنة الجبانات، إلى أن مقابر المسلمين بمدينة بورسعيد جاءت بعد انتهاء الحصر بـ٩٥٠٠ مقبرة قديمة و٢٤٠٠ مقبرة حديثة، ومقابر المسيحيين بـ٧٠٠ مقبرة قديمة و٧٠٠ مقبرة حديثة، وفي مدينة بورفؤاد جاءت بـ١٦٢٥ مقبرة للمسلمين، و٥٠٠ مقبرة للمسيحيين.


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