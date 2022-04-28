محافظ الغربية يصدر الکتاب الدوري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ تنفيذا لقرار النيابة الإدارية

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الكتاب الدوري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ تنفيذاً لقرار النيابة الإدارية بالسنطة في القضية رقم ١٢٥٣ لسنة ٢٠٢١، إعلاءً لمبدأ سيادة القانون وحفاظاً على مبدأ الردع والزجر للموظف العام، وسعيا منه لمكافحة الفساد الوظيفي داخل دائرة محافظة الغربية وكافة الوحدات التابعة للمحافظة.

وأتى نص الكتاب الدورى على النحو التالي: "بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة النيابة الإدارية بالسنطة في القضية رقم ١٢٥٣ لسنة ۲۰۲۱، بشأن التنبيه على الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لإنفاذ القانون، على النحو العوضح تفصيلاً بالأوراق.

مادة (١):- على كافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لإنفاذ القانون الالتزام بالآتي:

أولا: تنفيذ قرارات لجان التأديب والتظلمات الصادرة عن النيابة الإدارية، نفاذًا للقرار ١٢٩ لسنة ٢٠١٦ الصادر عن معالي المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ثانيا: لا يجوز للجهة الإدارية النظر في التظلمات التي تقدم في قرارات الجزاء الصادرة عن النيابة الإدارية، ولا يجوز إحالتها للفحص إلى المختصين بفحص التظلمات من الباحثين القانونيين أو (مفوض الدولة) وعلى الجهة الإدارية إرسالها إلى النيابة المختصة لإعمال شئونها، تمهيداً لعرضها على لجنة التظلمات المختصة بالنيابة الإدارية وعدم الاعتداد بما يخالف ذلك من آراء.

ثالثا: في حالة صدور أحكام من المحاكم التأديبية ببطلان قرارات الجزاءات الصادرة عن لجان التأديب بالنيابة الإدارية يتم سحب القرار المقضي ببطلانه وإعمال موجبات الكتاب الدوري رقم (1) لسنة ٢٠٢٠ والصادر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ ٣/٥/٢٠٢٠، بشأن استرداد الجهة الإدارية التي يتبعها المتهمين كامل سلطتها في التصرف في المسئوليات التأديبية في ضوء ما انتهت إليه النيابة من تحقيقات

مـادة (٢): يعمل بهذا الكتاب فور صدوره وعلى المختصين تنفيذه.