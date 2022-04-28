توافق ألماني ـ ياباني على اتخاذ موقف حازم من الحرب على أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، إن «اليابان ستواصل دعم أوكرانيا، وتكثيف العقوبات على روسيا، من خلال التعاون مع الدول الأخرى ومن بينها ألمانيا».

وأضاف خلال اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في طوكيو، اليوم الخميس، أنه اتفق مع المستشار الألماني، على اتخاذ موقف حازم من الحرب في أوكرانيا.

وبحسب ما أوردته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الخميس، تعهد رئيس وزراء اليابان بوقف استيراد الفحم الروسي في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى لتنويع مصادر الطاقة.

من جهته، أعلن المستشار الألماني، أن برلين ستجري تدريبا للقوات الأوكرانية على استخدام مدافع هاوتزر قدمتها الولايات المتحدة، متابعًا: «لا يمكن التكهن بما ستفعله روسيا بشأن صادرات الغاز، وعلينا أن نكون مستعدين».