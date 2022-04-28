وزير خارجية ماليزيا: عقوبة السجن الأخيرة زعيمة ميانمار السابقة تثير قلقا

أعرب وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله، عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بإصدار حكم على الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو كي، 76 عاما، بتهمة الفساد في ميانمار.

وقال عبدالله في تغريدة له معلقا على الحكم الأخير، أوردتها وكالة الأنباء الماليزية برناما، اليوم الخميس، إن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعدالة يجب أن تسود وأن يتم الالتزام بها في ميانمار.

كما شارك سيف الدين أيضا تغريدة نشرتها نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية على تويتر، حيث قالت فيها: إن محاكمة أونغ سان سو كي، تأتي بدوافع سياسية، وهي خطوة أخرى لتفكيك سيادة القانون وانتكاسة الديمقراطية في ميانمار، الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين تعسفياً منذ الانقلاب.

حكمت محكمة عسكرية في ميانمار يوم أمس الأربعاء، على سو كي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الفساد.

ومنذ ديسمبر الماضي، حُكم على، سو كي، الحائزة على جائزة نوبل ست مرات، بالسجن 11 عاما على الأقل في عدة قضايا، وما زال الحكم في 11 تهمة أخرى معلقاً.

وأُطيح بحكومة "سو كي" في انقلاب عسكري في الأول من فبراير 2021، بعد أن خطت خطوات واسعة في انتخابات نوفمبر 2020 على مستوى البلاد.