دبي تبدأ تشييد بنك ضخم لحفظ العينات البيولوجية البشرية

أعلنت إمارة دبي البدء في إنشاء بنك حيوي مدعوم بتقنيات الروبوت، للنهوض بالبحوث الطبية المحلية في مجالات الاضطرابات الوراثية والسرطان والأوبئة والأمراض المزمنة.



ويقام البنك باستثمارات تصل إلى 17 مليون درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهما)، ويعد أحد أكبر البنوك الحيوية على مستوى العالم بطاقة استيعابية ضخمة تمكنه من حفظ وإدارة 7 ملايين عيّنة، ومن المقرر افتتاحه العام المقبل.



وقالت مؤسسة الجليلة المنفذة للمشروع: "يُعتبر البنك الحيوي أشبه بمستودع لتخزين مختلف أنواع العيّنات البيولوجية البشرية، مثل الدم والأنسجة والخلايا والحمض النووي؛ إضافة إلى تخزين البيانات المتعلقة بالعيّنات، ومصادر جزيئات حيوية أخرى يمكن استخدامها في البحوث الصحية. وتشكل البنوك الحيوية مصادر مهمة للبحوث الطبية كونها تدعم العديد من أنواع البحوث المعاصرة مثل علم الجينوم والطب الشخصي وتطوير التشخيص الطبي والعلاجات".



وقالت رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة في دبي، الدكتورة رجاء القرق، إن: "البنوك الحيويّة تعتبر نقلة نوعيّة في مجال الرعاية الصحية، وستحدث ثورة في مجال البحوث الطبية التي تؤدي إلى نتائج أفضل لعلاج المرضى، وستوفر فرصة للباحثين والعاملين في المجال للعمل والتعاون في بناء مستقبل أفضل وأكثر صحة للأجيال القادمة. ويسهم التقدم العلمي في دعم الاقتصاد من خلال زيادة معرفتنا بصحة الإنسان والأمراض والعلاجات والطب الشخصي.



ومن شأن النظام الآلي الروبوتي المعزّز بتقنيات الذكاء الاصطناعي أن يكفل تأمين العيّنات الحيوية في مستودع مبرّد (بدرجة حرارة أقل من 80 درجة مئوية) ما يحافظ على سلامة العيّنات ويطيل أمد إمكانية الاستفادة منها.