عاشور: من صلى العشاء والفجر كأنه أحيا ليلة القدر

قال الدكتور مجدي عاشور الفقية والعالم الإسلامي إنه من صلى العشاء والفجر كأنه أحيا ليلة القدر، مشيرا إلى أن أفضل الدعاء في ليلة القدر هو "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا".

وقال الدكتور عاشور، في مقابلة مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج على مسئوليتي مساء اليوم الأربعاء، إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف موعد ليلة القدر، ولكن رفع موعدها، ولكنه أشار للمسلمين أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك .. مشيرا إلى أن الدعاء في ليلة القدر مستجاب ويتم فيها تحديد الأرزاق والأقدار للعباد، كما أن خير ليلة القدر يمتد للعام الذي يليه.

وأوضح الفقيه والعالم الإسلامي أن العبادة ليست في إقامة الشعائر فقط، ولكن في مساعدة المساكين والأيتام، كما يجب الدعاء لمصر بالأمن والأمان والاستقرار في ليلة القدر

وأشار إلى أن الملائكة تتنزل إلي الأرض في ليلة القدر فتزيد نورا، لافتا إلى أنه يجب على العبد أن يجتهد بالدعاء في ليلة القدر.

وعن علامات ليلة القدر، قال الدكتور عاشور إن الإنسان يشعر بالنسيم العليل فيها، والشمس لا يكون لها شعاع "نور الملائكة حاجب الدنيا، وكل دي علامات لليلة القدر".

وتابع: إن النبي صلى الله علي وسلم، قال من صلى العشاء والفجر كأنما أقام ليلة القدر، خير الأعمال دائما أكثر دوامة"، شارحا :"من المفضل أن تصلى ركعتين بنية قضاء الحاجة في ليلة القدر، ولا تدعي لنفسك فقط، ولكن أدعي لكل من حولك".

وأضاف الدكتور عاشور أنه حينما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها، الرسول عن دعاء ليلة القدر، قال لها :"قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا".