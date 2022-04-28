نعيش خلال شهر رمضان المبارك نفحات إيمانية جليلة، وما أطيب أن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذا الشهر الكريم.

وفي حلقات متواصلة، ترصد "الشروق" حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في منزله كزوج، موضحة علاقته بزوجاته "أمهات المؤمنين"، في سلسلة بعنوان: "نساء النبي"، وذلك كما وردت في الكتاب الذي يحمل نفس الاسم للكاتبة الدكتورة عائشة عبدالرحمن، المعروفة بـ"بنت الشاطئ".

الحلقة السابعة والعشرون:

ماذا كان دور أم سلمة في صلح الحديبية؟

صحبت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى مكة معتمرا في عام 6 من الهجرة، وهل الرحلة التي صدت فيها قريش الرسول وأتباعه من دخول البلد الحرام وتم عقد عهد الحديبية، وكان لأم سلمة رضي الله عنها يومئذ دور جليل مذكور في تاريخ الإسلام.

ذلك أن الصحابة شعروا بالغضب حين عرفوا شروط عهد الحديبية، ظنا منهم أنه بخس المسلمين حقهم وهم المنتصرون، فلما التأم الأمر وتم الاتفاق على شروط الصلح ولم يبق إلا كتابته والإشهاد عليه، جاء عمر بن الخطاب فقال: "يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟"، فقال: "بلى"، فقال عمر:" أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟"، قال "بلى"، قال عمر:" فعلام نعطي الدنيّة في ديننا؟ أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟" فقال الرسول صلى الله عليه وسلم "ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا".

انطلق ابن الخطاب إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: "إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا"، فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها، فقال عمر: "يا رسول الله أو فتح هو؟"، قال:"نعم".

وفي حديث معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير رضي الله عنهم في قضية الحديبية أنه لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضيته قال لأصحابه: "قوموا فانحروا ثم احلقوا" فما قام منهم رجل، حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يدخل منهم أحد، قام فدخل على زوجته أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: "يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك".

خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا منهم كلمة حتى فعل ما أشارت به عليه أم سلمة رضي الله عنها، فلما رأى أصحابه ذلك، قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما.

قال الحافظ ابن حجر "وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب، وإشارتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تدل على وفور عقلها وصواب رأيها".

وكذلك صحبت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وفي فتح مكة، وفي حصاره للطائف، وغزو هوزان وثقيف، ثم في حجة الوداع عام 10 من الهجرة.

وحاولت أم سلمة تجنب الخوض في الحياة العامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى كانت الفتنة الكبرى فآزرت أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب، وودت لو تخرج فتنصره، لكنها كرهت أن تبتلى، فقدمت إلى عليّ ابنها عمر ليخرج معه، وتوفيت رضي الله عنها بعدما جاءها نعي الإمام الحسين، وصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ودفنت بالبقيع، فكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.

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