بايدن يسعى إلى صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على حلفاء بوتين الأثرياء

أفاد تقرير إخباري بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلب من الكونجرس، اليوم الخميس، الموافقة على حزمة تشريعية تهدف إلى تعزيز قدرات الولايات المتحدة على فرض عقوبات ضد الحلفاء الأثرياء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه من المتوقع اليوم أيضا أن يطلب بايدن تمويلا إضافيا لزيادة المساعدات لأوكرانيا في كفاحها ضد الغزاة الروس.

وبحسب نشرة وقائع أصدرها البيت الأبيض، من المنتظر أن يعطي مقترح بايدن الولايات المتحدة صلاحيات إضافية لمصادرة الممتلكات التي تعود لـ"حكم اللصوص في روسيا"، كما ستسمح للحكومة الأمريكية بتوجيه العائدات لدعم أوكرانيا.

ويشير مصطلح "الكلِبتوقراطية" أو "حكم اللصوص" إلى حكومة يستخدم قادتها الفاسدون السلطة السياسية للاستيلاء على ثروة الشعوب، عادة باختلاس أو سرقة الأموال الحكومية على حساب السكان.

وعلى وجه التحديد، يسعى المقترح إلى تسهيل الاستيلاء على أصول الأثرياء الروس، وتوسيع نطاق الأصول التي تخضع للمصادرة، واستحداث اتهام جنائي يجعل من غير القانوني لأي شخص التعامل في أموال تم الحصول عليها مباشرة مما تطلق عليه الإدارة الأمريكية "التعاملات الفاسدة مع الحكومة الروسية".