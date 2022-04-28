معلومات الوزراء: الحكومة بصدد إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس).

جاء ذلك خلال الفيديو الذي نشره مركز المعلومات ويرصد خلاله أبرز المعلومات حول إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر.

وأشار إلى أن ذلك يهدف إلى إقامة كيان موحد يُعنَى بتدريب المُصدّرين وتقديم الاستشارات التصديرية في مصر ودول المنطقة، لافتا إلى أنه من المخطط أن تكون الأكاديمية تحت إدارة القطاع الخاص وستدعمها الحكومة لتحقيق أهدافها وضمان استمراريتها.

ونوه المركز بأنه من المخطط إطلاقها خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي خلال يونيو 2022، وفق ما أعلنته الوزارة في أبريل 2022.