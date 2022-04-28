 معلومات الوزراء: الحكومة بصدد إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر - بوابة الشروق
الخميس 28 أبريل 2022 1:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

معلومات الوزراء: الحكومة بصدد إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر

أ ش أ
نشر في: الخميس 28 أبريل 2022 - 1:27 م | آخر تحديث: الخميس 28 أبريل 2022 - 1:27 م

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس).

جاء ذلك خلال الفيديو الذي نشره مركز المعلومات ويرصد خلاله أبرز المعلومات حول إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر.

وأشار إلى أن ذلك يهدف إلى إقامة كيان موحد يُعنَى بتدريب المُصدّرين وتقديم الاستشارات التصديرية في مصر ودول المنطقة، لافتا إلى أنه من المخطط أن تكون الأكاديمية تحت إدارة القطاع الخاص وستدعمها الحكومة لتحقيق أهدافها وضمان استمراريتها.

ونوه المركز بأنه من المخطط إطلاقها خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي خلال يونيو 2022، وفق ما أعلنته الوزارة في أبريل 2022.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك