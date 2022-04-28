وزيرة الخارجية الكندية: يمكن إعادة فتح سفارتنا في أوكرانيا قريبا

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح سفارة كندا في أوكرانيا في غضون أيام أو أسابيع بعد أن أغلقها المسؤولون في وقت سابق من هذا العام بعد العملية الروسية في أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة وسط مسعى فيدرالي لمنح جولي صلاحيات جديدة لمصادرة الأصول الروسية المملوكة في كندا وبيعها من أجل تمويل تعافي أوكرانيا، وكما هددت روسيا في الأيام الأخيرة بتكثيف استهداف "مراكز صنع القرار" في كييف.

ووضعت الحكومة مشروع قانون في إشعار، مساء أمس الثلاثاء، وصف بأنه قانون لتنفيذ بعض أحكام الميزانية، وهناك تكهنات بأنه سيشمل السلطة الجديدة لبيع الأصول الروسية في هذا التشريع