الصين: توقعات بانخفاض أعداد الركاب المتوقع سفرهم خلال عيد العمال بسبب كورونا

قالت شركة خدمات الإنترنت الصينية، "باديو"، إن العدد الإجمالي للركاب المتوقع سفرهم من خلال الطرق البرية والمائية والجوية والسكك الحديدية خلال عطلة عيد العمال في الصين، سينخفض "بشكل كبير" على أساس سنوي بسبب القيود المفروضة بغرض مكافحة تفشي جائحة كورونا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بأن التوقعات جاءت بناء على بحث قامت به خدمات الخرائط التابعة للشركة الصينية، إلى جانب مصادر أخرى تتضمن وحدة في وزارة النقل.

ومن المحتمل أن تصير الجولات المحلية والجولات داخل المدن أكثر انتشارا، بخلاف القيام ببعض الأنشطة التي تتم ممارستها في الأماكن المفتوحة، مثل التخييم والقيادة الذاتية.

جدير بالذكر أن عطلة عيد العمال تبدأ في الصين من يوم 30 من أبريل وحتى الرابع من مايو.