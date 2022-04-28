ارتفاع أرباح كوالكوم خلال الربع الثاني

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أعلنت شركة معدات الاتصالات الأمريكية كوالكوم اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الشركة أن صافي أرباحها خلال الربع الثاني بلغ 93ر2 مليار دولار بما يعادل 57ر2 دولار للسهم الواحد، مقابل 76ر1 مليار دولار بما يعادل 53ر1 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة ووضع المتغيرات الموسمية في الحساب 66ر3 مليار دولار بما يعادل 21ر3 دولار للسهم الواحد، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا بمعدل 91ر2 دولار للسهم الواحد.

وذكرت الشركة أن إيراداتها ربع السنوية زادت بنسبة 6ر40% إلى 16ر11 مليار دولار مقابل 94ر7 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي.