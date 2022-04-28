عضو لجنة العفو كمال أبو عيطة لـ الشروق: سنعمل على إصدار قائمة عفو جديدة قبل عيد الفطر

قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، الذي انضم للتشكيل الجديد للجنة العفو الرئاسي، إنه شارك في إفطار الأسرة المصرية بدعوة من الرئاسة مؤخرا، بينما لم يكن يعلم بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي واختياره من بين أعضاءها الـ5.

وأوضح، لـ"الشروق": "كنت دائما أتحدث عن هذا الموضوع الذي وجع بيوتا كثيرة"، متابعا: "استمريت 30 سنة، أمين عام اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي أيام الرئيس مبارك".

وتابع: "سنعمل في اللجنة معًا، والشخصيات السياسية المعروفة على رأسنا من فوق، لكن أعتبر اختصاصي الأول هو (الناس الغلابة) التي لا تجد أحدا يتحدث عنها، ولا يمتلك أهلها ثمن الزيارة".

وبشأن ترتيبات عمل اللجنة خلال الأيام المقبلة، قال: "تحدثنا سريعا مع بعضنا، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على صدور قائمة قبل العيد، وهذا هو هدفنا الأول؛ (علشان الناس تعيّد في بيوتها)".