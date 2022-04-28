أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على نسبة 43% من أسهم بنك القاهرة لـ1.124 مليار سهم بقيمة 6.974 مليار جنيه، حيث تم نقل ملكية الحصة من شركة مصر كابيتال إلى بنك مصر، وهو أحد المساهمين الرئيسيين في بنك القاهرة، فيما لم تكشف البورصة عن أية تفاصيل لتلك العملية حتى الآن.

قال محمود عطا مدير الاستثمار في شركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على بنك القاهره بقيمة 6.9 مليار جنيه، بمثابة تهيئة لعملية طرح البنك في البورصة المصرية كأحد الطروحات التي تم الإعلان عنها سابقا.

وأضاف أن قرارات الرئيس بوضع خطة كاملة للنهوض بالبورصة والسير قدما في تنفيد برنامج الطروحات الحكومية وطرح شركات تابعة للقوات المسلحة، كان لها تأثير قوي وسريع علي تحسن أداء البورصة المصرية خلال جلسة أمس، خاصة مع حالة الضغط البيعي من قبل المستثمرين الأجانب بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة والتأثير السلبي القوي على الأسواق الناشئة هذا بخلاف الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويرى عطا أن ما شهدته الجلسة بالبورصة المصرية والصعود القوي الذي جعل المؤشر الرئيسي يكسر حاجز 11000 نقطة، جاء نتيجة التأثير المباشر والقوي للقرارات الأخيرة التي أوصى بها الرئيس السيسي، والتي تشير إلى أن سوق المال المصرية قد تكون من أهم الأوعية الاستثمارية خلال الفترات القادمة لتمارس أداءها الطبيعي كأدة تمويلية قوية قد تساعد على عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى.