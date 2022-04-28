بلغاريا تؤمن احتياجاتها من الغاز الطبيعي للشهر المقبل بعيدا عن الإمدادت الروسية

قالت مصادر مطلعة إن بلغاريا نجحت في تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي المستورد للفترة من 27 إلى 30 ابريل الحالي ثم طوال مايو المقبل، من خلال مصادر بديلة للإمدادات الروسية التي توقفت بسبب الخلاف على سداد قيمتها بالروبل الروسي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركات ماي تيلينيوس وديبا كوميرشال اليونانيتين وإم.إي.تي المجرية فازت بمناقصة توريد الغاز إلى بلغاريا.



وبحسب أحد المصادر فإن إجمالي الإمدادات التي ستصل إلى بلغاريا خلال الشهر المقبل تعادل 61 ألف ميجاوات/ساعة يوميا.



وقالت المصادر إن شركة بلغارجاز البلغارية تشتري الغاز مباشرة من شركتي ماي تيلينيوس وديبا مباشرة، حيث يبلغ إجمالي الإمدادات خلال الشهر الحالي ما يعادل 40 ألف ميجاوات/ساعة يوميا.



يأتي ذلك فيما اتفق الاتحاد الأوروبي وبلغاريا على تشكيل أول فريق عمل إقليمي في إطار منصة الشراء الأوروبية للطاقة، بعد أن تم قطع إمدادات الغاز الروسي عن البلاد.



ووفقا لوكالة بلومبرج قال الاتحاد الأوروبي في بيان بعد سلسلة من الاجتماعات مع نائب رئيس الوزراء البلغاري أسين فاسيليف: "سيبحث هذا المشروع التجريبي احتياجات الغاز والكهرباء، والأسعار والتدفقات، وكذلك جوانب البنية التحتية".



وقال إن قوة العمل "ستدعم وتنسق وتنفذ خطط الاستعداد المشتركة في المنطقة، بما في ذلك عمليات الشراء الدولية والتخزين وخطوط الربط البيني".



ومن المقرر أن تتواصل بلغاريا مع دول منطقتها في هذا الصدد، وستتولى تنظيم أول اجتماع وزاري في 5 أيار/ مايو المقبل.



وتسعى منصة الشراء الأوروبية للطاقة إلى تعزيز أمن الطاقة للتكتل عقب غزو روسيا لأوكرانيا.