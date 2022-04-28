محكمة أوروبية تسمح لجماعات الدفاع عن حقوق المستهلك برفع دعاوى قضائية ضد فيسبوك

قضت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم الخميس، بالسماح لجماعات الدفاع عن حقوق المستهلك برفع دعاوى قضائية بشأن انتهاكات حماية البيانات المزعومة ضد عمالقة الإنترنت، مثل فيسبوك، وذلك حتى بدون تفويض محدد من جانب الأفراد المتضررين.

وأوضحت محكمة العدل الأوروبية في قرارها أن اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات لا تقف في طريق جمعيات حماية المستهلك التي تسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية.

ويرتبط الحكم الصادر اليوم الخميس بقضية يُنظر فيها أمام محكمة العدل الاتحادية الألمانية.

وقد رفع الاتحاد الألماني لمنظمات وجمعيات المستهلكين دعوى قضائية ضد شركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لشركة "فيسبوك"، بسبب انتهاكات مزعومة لحماية البيانات، تتعلق بألعاب مجانية لطرف الثالث، يمكن استخدامها من خلال موقع "فيسبوك".