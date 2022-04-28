سفير مصر لدى أوتاوا يبحث مع مستشار رئيس وزراء كندا سبل دعم العلاقات بين البلدين

بحث السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، اليوم الأربعاء مع "دون كوستيلو" مستشار رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" للشئون السياسية والدفاعية، سبل دعم العلاقات المصرية-الكندية، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير المصري، في بيان لوزارة الخارجية، إن اللقاء تطرق إلى العديد من الملفات التي تهم البلدين، ومن بينها تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمصري، لاسيما ما تسببت فيه من أزمة غذاء عالمية وارتفاع في أسعار العديد من السلع الاستراتيجية، والدور الذي يمكن أن تضطلع به كندا في هذا الصدد.

وأضاف السفير أن اللقاء تناول مقترحات وخطة عمل مشتركة لدعم علاقة الشراكة بين البلدين سياسياً واقتصادياً خلال المرحلة القادمة، موضحا أن تزامن اللقاء مع الاتصال الهاتفي الذي جمع وزيري خارجية البلدين صباح اليوم ذاته، أعطى قوة دفع وزخم إيجابي لوضع الكثير من المقترحات موضع التنفيذ.

وأحاط السفير أبو زيد، المسئول الكندي علما بعزم وفد من أعضاء مجلس الأعمال المصري-الكندي زيارة كندا خلال الأسابيع القادمة لاستشراف سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وهو ما رحب به مستشار رئيس الوزراء، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة الكندية لتنويع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع شركائها في الشرق الأوسط و إفريقيا.

كما أطلع السفير أحمد أبو زيد، المسئول الكندي على تقييم مصر للتطورات الجارية في الشرق الأوسط، لاسيما الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطورات الأزمة الليبية، مستعرضاً الجهود التي تضطلع بها مصر في هذا الشأن.