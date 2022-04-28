فورد تعلن تباطؤ مبيعاتها من السيارات في الربع الأول

قالت شركة صناعة السيارات الأمريكية "فورد" ، الأربعاء، إن مبيعاتها تباطأت بسبب أزمة الرقائق ومسألة سلسلة التوريد العالمية في بداية العام على الرغم من الطلب القوي من العملاء.

وبلغ صافي الخسائر 1ر3 مليار دولار، على الرغم من أن شركة صناعة السيارات قالت إن الخسارة تعزى في المقام الأول إلى خسارة بلغت 4ر5 مليار دولار في استثمارها في شركة ريفيان للسيارات الكهربائية.

وعلى الرغم من النتائج الصعبة في الربع الأول والمخاطر التجارية المستمرة مثل الحرب الأوكرانية وارتفاع التضخم ، أكدت فورد أهدافها لتحقيق أرباح تتراوح بين 5ر11 و5ر12 مليار دولار للعام بأكمله ، بزيادة 15-25% عن عام 2021.

وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في الأرباح والإيرادات، تجاوزت الأرقام التوقعات. وكان رد فعل المستثمرين إيجابيا على التقرير الفصلي ، وارتفع السهم مؤقتا بنحو 3% في التداول بعد ساعات العمل.