التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بالممثل السامي لتحالف الحضارات في الأمم المتحدة ميجيل أنخيل موراتينوس.

وأطلع عباس، الممثل الأممي على آخر التطورات السياسية حول القضية الفلسطينية، والمستجدات الخطيرة على أرض الواقع بسبب الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية للشرعية الدولية والاتفاقيات الموقّعة، وما تقوم به إسرائيل من إجراءات أحادية الجانب، والتدمير الممنهج لحل الدولتين المستند للشرعية الدولية.

وأكد عباس إصرار الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية على مواصلة نضاله المشروع لنيل حقوقه في دولته ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.