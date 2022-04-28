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وزير التعليم: المنصة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي مصممة ضد الغش

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الخميس 28 أبريل 2022 - 11:48 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أبريل 2022 - 11:48 ص

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه يجب إدارة الامتحانات سواء للصفين الأول والثاني الثانوي والثانوية العامة بصورة جيدة، مع خلق أجواء ميسرة للطلاب والسيطرة على أية حالة من الغش والقضاء عليه، منوها بأن المنصة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي مصممة ضد الغش ومن الصعب على الطلاب اختراق التابلت والخروج خارج الامتحان.

وأشار شوقي، خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية للوقوف على آخر استعدادات امتحانات نهاية العام، إلى الموافقة على اقتراح إمكانية إجراء امتحان إلكتروني تجريبي للصف الثانى الثانوى، خلال الأيام التي تعقد فيها المواد غير المضافة للمجموع لضمان تواجد الطلاب بنسبة 100%، وفحص الإمكانيات التكنولوجية.


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