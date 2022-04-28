نعيش خلال شهر رمضان المبارك نفحات إيمانية جليلة، وما أطيب أن نتحدث عن أنبياء الله تعالى، حيث تروي "الشروق" قصص الأنبياء في سلسلة تُنشر على مدار الشهر الكريم، كما وردت في كتاب يحمل نفس الاسم للإمام الحافظ ابن كثير.

الحلقة السابعة والعشرون..

• كيف كان لقاء يوسف عليه السلام الأول مع إخوته؟

يقول الله تعالى في كتابه العزيز "وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ"، فبعدما أصبح لسيدنا يوسف شأنا كبيرا لكونه عزيز مصر، قدم إخوته إلى الديار المصرية في سنوات الجدب لكي يحصلون على الطعام، فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه، لأنه لم يخطر ببالهم أن يصل شقيقهم يوسف إلى هذه المكانة.

أعطى يوسف لكل منهم حمل بعير لا يزيد عليه، وسألهم عن أحوالهم، فقالوا إنهم أشقاء من أب واحد، وكانوا 12 رجلا، ذهب منهم واحد، وهناك رجلا آخر يجلس مع والدهم، فقال لهم يوسف "إذا أتيتم العام المقبل، فأتوني بشقيقكم هذا".

عندما حل العام التالي، طلب الأشقاء من يعقوب عليه السلام أن يرسل معهم شقيقهم إلى مصر حتى لا يمنع منهم الكيل، وأخذ يعقوب من أبناءه عهودا على الحفاظ على ابنه الأصغر؛ لأنه كان يشم فيه رائحة شقيقه يوسف، ثم طلب منهم أن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة، وقيل في بعض الروايات إنه "طلب ذلك حماية لهم من الحسد، لأنهم كانوا 11 رجلا في غاية الحسن"، وقيل في رواية أخرى إنه "كان يريد أن يفرقهم حتى يبحثوا عن يوسف، ربما يجدوه أمامهم في أي مكان".

قال الله تعالى في كتابه العزيز "وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَخَاهُ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَنَا۠ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ"، فعندما رأى يوسف شقيقه أخبره سرا بأنه أخوه، وأمره بكتم ذلك عن بقية أشقاؤه، ثم وضع سقايته، وهي التي كان يشرب بها ويكيل بها الطعام للناس، في غرة متاع شقيقه، ونادى المنادي "من سرق السقاية؟"، حتى وجدها عند شقيق يوسف، فأخذه من أشقاؤه بهذه الحيلة ليضمن بقاؤه عنده.

حاول الأشقاء التحدث مع يوسف برفق لكي يأخذ أيا منهم مكان شقيقهم الأصغر، لكنه رفض، فقال لهم الشقيق الأكبر إنه سيبقى مع شقيقه لأنهم عاهدوا أباهم ألا يتركوه، وإنه سينتظرهم حتى يذهبوا ليخبروا والدهم بما حدث، عسى أن يقدره الله تعالى على رد شقيقه والذهاب به للمنزل.

عندما أخبر الأشقاء والدهم يعقوب بما حدث، علم أن ابنه لا يمكن أن يسرق، فقال لهم "بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبرا جميل"، ثم تذكر فقدانه ليوسف فبكى حتى ابيضت عيناه، فطلب منه أبناؤه أن يتوقف عن ذكر يوسف حتى لا يصيبه المرض أكثر من ذلك، لكنه قال لهم إن "رؤية يوسف لابد وأن يحققها الله تعالى، وإنه لابد وأن يراه مرة أخرى".

كيف جمع الله تعالى لم شمل عائلة سيدنا يوسف من جديد؟ هذا ما سنعرفه خلال الحلقة القادمة..

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