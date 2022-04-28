غموض حول مشاركة بيترسن مهاجم فرايبورج في مواجهة هوفنهايم بالدوري الألماني

يكتنف الغموض موقف نيلس بيترسن، مهاجم فريق فرايبورج، حيث قد لا يشارك مع فريقه في مواجهة هوفنهايم والتي ستمثل دفعة للأمام في صراع إنهاء الموسم في المراكز الأربع الأولى،و المقرر لها يوم السبت المقبل بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وعاد مهاجم فرايبورج لتدريبات فريقه اليوم الخميس، وذلك عقب غيابه عن المباراة التي تعادل فيها الفريق 3 / 3 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الاسبوع الماضي بسبب الماضي.

لكن المدرب كريستيان سترايش ترك كافة الاحتمالات مفتوحة أمام المهاجم البالغ من العمر 33 عاما للتواجد في المباراة خارج ملعبه أمام جيرانهم في الجنوب الغربي

وقال المدير الفني لفرايبورج: "الأمر ذاته ينطبق على المدافع مانويل جولدي الذي كان مريضا أيضا".

ويغيب كيفن شايد بسبب الإصابة بتمزق في عضلات البطن، وربما يحتاج للخضوع لجراحة، فيما سيغيب نواه ويسهوبت الذي تعرض لإصابة في الكتف الاسبوع الماضي.

وسيتواجد 30 ألف متفرج على الأقل من جماهير فرايبورج في تلك الرحلة، حيث يرغب الفريق صاحب المركز الخامس في اقتناص المركز الرابع للتأهل لأول مرة لدوري أبطال أوروبا، مع تبقي ثلاث مباريات.

وأكد سترايش أنه يتمنى صخبا جماهيريا كبيرا، لكن مع المحافظة على النزاهة والدعم والإنسانية.